Pendikspor, Yeni Malatyaspor'a 4 attı
Haber Merkezi

1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım Pendikspor oldu.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini Nuno Sequeira, Alpaslan Öztürk, Hasan Kılıç ve Erdem Çalık kaydetti.

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PENDİKSPOR, PUANINI 30 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Pendikspor, 30 puana yükselerek 8. sıraya yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise -21 puanla sonuncu sırada bulunuyor. (Yeni Malatyaspor'a -21 puan cezası verilmişti.)

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Emre Çalışkan
Editor