Pendikspor, Yeni Malatyaspor'a 4 attı

Haber Merkezi
1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım Pendikspor oldu.
Kırmızı-beyazlı takımın gollerini Nuno Sequeira, Alpaslan Öztürk, Hasan Kılıç ve Erdem Çalık kaydetti.
PENDİKSPOR, PUANINI 30 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Pendikspor, 30 puana yükselerek 8. sıraya yükseldi.
Yeni Malatyaspor ise -21 puanla sonuncu sırada bulunuyor. (Yeni Malatyaspor'a -21 puan cezası verilmişti.)
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