Pendikspor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

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Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı.

Pendikspor, Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıkladı.

"Osman Özköylü'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzü üst üste iki sezon şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran teknik direktörümüz Osman Özköylü ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda anlaşılmıştır. Osman Özköylü'ye Pendikspor'umuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."