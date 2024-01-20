ensonhaber.com
Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılar, rakibine 4-0'lık skorla mağlup oldu.
Pendikspor’un gollerini 4’üncü dakikada Umut Nayir, 70’inci dakikada Halil Akbunar, 74’üncü dakikada Mame Thiam ve 82’nci dakikada Sequeira kaydetti.
Pendikspor'dan martı sesi paylaşımı
Bu mücadelenin ardından ise İstanbul temsilcisi, dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.
Pendikspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı. Pendikspor bu paylaşımına ayrıca kol kası ve yüzde yüz emojileri de ekledi.
Kırmızı-beyazlıların bu gönderisi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış