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Pendikspor'dan 4-0'lık galibiyet sonrası Beşiktaş'a gönderme

Pendikspor'dan 4-0'lık galibiyet sonrası Beşiktaş'a gönderme Pendikspor, Süper Lig'in 21. haftasında güçlü rakibi Beşiktaş karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından gönderme yaptı. İstanbul ekibi, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı. Ayrıca kol kası ve yüzde yüz emojileri de paylaşımda yer aldı.