Pendikspor'dan bir ilk! Konyaspor'u mağlup ettiler Süper Lig'in 9. haftasında Pendikspor deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, bu sonuçla lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Ivo Ricardo Abreu Vieira'nın ekibi Pendikspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Pendikspor, geriden gelerek ilk kez kazandı

Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 kazandı.

Konyaspor bu sonuçla bu sezon üst üste 5. puan kaybını yaşadı. Pendikspor ise ligde ilk galibiyetini aldı.

İstanbul ekibi, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Karşılaşmanın ardından Pendikspor puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.