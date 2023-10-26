Pendikspor'dan Fenerbahçe'ye stadyum göndermesi Haftanın maçlarının oynanacağı statları açıklayan TFF, Pendikspor-Fenerbahçe maçının 2 bin 500 seyirci kapasiteli Pendik Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Sarı-lacivertliler duruma tepki gösterirken İstanbul ekibinden videolu gönderme geldi.

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ensonhaber.com

Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Mücadele eksikleri tamamlanan ve açılışı Sivasspor maçıyla yapılan 2 bin 500 kişi kapasiteli Pendik Stadyumu'nda oynanacak.

Ev sahibi kulüpler, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu bulunuyor. Bu sayı kulüplerin tercihine göre yüzde 30'a kadar çıkarılabiliyor.

Eğer Pendik yönetimi zorunlu olan yüzde 5'lik oranda kalırsa sadece 125 Fenerbahçe taraftarı deplasman tribününde olacak.

İsmail Kartal ne demişti?

İsmail Kartal, ligde Pendik Stadyumu’nda oynayacakları Pendikspor maçının stat kapasitesi ve zeminine ilişkin bir soruya da “Kararı verecek olan federasyon, benim bu konuda düşüneceğim bir şey yok. 2 bin 500 kapasitesi olan takım Süper Lig’e çıkıyorsa, her şeyi hazır olması gerekir.” şeklinde yanıt verdi.

"Stadımız maça hazır"

Öte yandan Pendikspor cephesinden de Fenerbahçe'ye cevap geldi. "Stadımız maça hazır" notuyla paylaşılan gönderide Pendik Stadı'nın görüntüsü paylaşıldı.

Sivas maçı bu statta oynandı

Pendikspor, Süper Lig’in 8. haftasında karşılaştığı Sivasspor müsabakasıyla Pendik Stadı’nda ilk kez bir Süper Lig maçına çıkmıştı.

Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı’nda oynamıştı.