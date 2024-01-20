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Pendikspor'dan galibiyet pozu

Pendikspor'dan galibiyet pozu Pendikspor, Beşiktaş karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, 3 puanın sevincini ise soyunma odasına taşırken sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.