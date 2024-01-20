Pendikspor'dan galibiyet pozu
ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Pendikspor 4-0'lık skorla galip bitirdi.

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Pendikspor, 8 maç sonra kazandı

Kırmızı-beyazlı takıma üç puanı getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Bu sonuçla ligde 8. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor ise puanını 19 yaptı.

Soyunma odasında galibiyet pozu

Müsabakanın ardından ise İstanbul ekibi, büyük bir coşku yaşadı. Ivo Vieira'nın ekibi maç sonunda soyunma odasında üç puanın sevincini yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, takım halinde çekilen fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.

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