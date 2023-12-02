Pendikspor'dan hakeme tepki: Kara gecelerden birini yaşadık

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech'in bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Pendikspor Kulübü, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

"Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık"

Pendikspor yaptığı açıklamada şu ifaderleri kullandı:

Pendikspor'dan maçın hakemine tepki

Pendikspor'un açıklamasının devamında ise şu cümleler kullanıldı:



"Maç boyunca tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, düdük çalmaktan adeta korkan bir hakem yönetimi vardı.



Maalesef çalamadığı pozisyonları gördüğünü maç sonunda itiraf eden bu hakemin düştüğü duruma üzüldük hatta utandık. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığımız hakem faciasının anısı daha tazeyken, aynı hakem tarafından yine bir yönetim rezaleti yaşadık. Her yönettiği Pendikspor maçında skandal kararlara imza atan Volkan Bayarslan'ın amacının ne olduğunun cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Bu tip hakem acziyetlerini, hatalarını gidermek adına tüm dünyada uygulanan VAR sisteminin ülkemizde de ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek yegane faktör saha içinde adaletin sağlanmasıdır."