Pendikspor'dan TFF'ye Mert Hakan Yandaş tepkisi

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u konuk ettiği mücadelenin devre arasına girilirken Mert Hakan Yandaş, hakem Kadir Sağlam'ın yanına giderek, "Dikkatli ol, bak dikkatli ol. Vallahi buradan çıkamazsın" sözlerini sarf etmiş ve bu anlar canlı yayına yansımıştı.

Karşılaşmanın ardından yaşananlara tepki gösteren Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmemesi üzerine sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu.

Pendikspor avukatlar aracılığıyla çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazların yapılacağını duyurdu.

"Şaşırdık mı, şaşırmadık!"

Pendikspor'dan yapılan o açıklama:

TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaş' isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiş. Anlaşılan o ki bu futbolcu; 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış. Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu şaha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş.



Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor! Ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz.