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    Pendikspor'un şampiyonluk hikayesi

    Pendikspor'un şampiyonluk hikayesi

    20 yıla yakın bir süredir TFF 2. Lig'de mücadele eden Pendikspor, bu yıl 1. Lig'e yükselmeyi başardı.
    • 31.05.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:07
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    Geçtiğimzi haftalarda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İstanbul ekiplerinden Pendikspor, 77 puanla şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti.

    Bu sezon üstün bir başarı gösteren Pendikspor, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

    Ligi ilk sırada tamamlayan İstanbul ekibi, 77 puan toplamayı başardı. Pendikspor 2010-2011 sezonundan beri TFF 2. Lig'de yer alıyordu.

    Bu sonuçlarla İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

    Pendikspor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı İZLE

    Pendikspor un şampiyonluk hikayesi #1

    Osman Özköylü'nün etkisi büyük

    Pendikspor'un başarısında en büyük rol oynayan isimlerden biri de teknik direktör Osman Özköylü...

    Deneyimli teknik adam 25 Ekim'de takımı devraldı. Lig'de 27 maçta 18 galibiyet almayı başardı.

    Pendikspor un şampiyonluk hikayesi #2

    Tarihi 1927'ye kadar uzanıyor

    Tarihi 1927'e kadar uzanan Pendikspor, 1950 yılına kadar resmî prosedürlere bağlı olmaksızın faaliyetlerini sürdürdü. 1950 öncesinde "Pendik Gençlerbirliği" adıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Vefa kulüplerini mağlup etti.

    1950 yılında kurulan kulüp, 1982-83 sezonuna kadar İstanbul amatör kümelerinde mücadele etti. 1984 yılında 3. Lig'in kurulması ile profesyonel statü kazanan kulüp, 1992-1993 yılına kadar 3. ligde yer aldı. Bu sezon amatöre düşen takım, ertesi yıl tekrar 3. Lig'e yükseldi.

    1997-1998 sezonunda 3. Lig'de Şampiyon olarak Türkiye 2. Ligine (Şu an 1. Lig) çıktı, bu ligde 2 sezon mücadele etti daha sonra 1999-2000 sezonunda tekrar 3. Lig'e düştü.

    Pendikspor un şampiyonluk hikayesi #3

    Fenerbahçe'yi mağlup etmişlerdi

    Türkiye Kupası'nda kura çekiminde asbaşkan Yunus Abanozoğlu, kurada Fenerbahçe'yi çekmiş ve maç Pendikspor sahasında oynanmıştı. Pendikspor, Fenerbahçe'yi 14 Aralık 1999'da 2-1 mağlup etmesiyle ünlenmişti.

    2003-2004 sezonunda 3. Lig 4. Grupta Şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. O zamandan bu yana 2. Lig'de mücadele etmektedir.

    2005-2006'da 1. Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off'lara kaldı ancak final maçında Eskişehirspor'a elendi.

    1999 yılındaki eşleşmeden 13 yıl sonra Fenerbahçe ve Pendikspor 28 Kasım 2012 tarihinde Türkiye Kupası 4. turunda eşleşti. Bu eşleşme, kura çekiminin yapıldığı salonda gülüşmelere neden oldu ve "Belalısıyla eşleşti." şeklinde manşetler atıldı. Maç, Sezer Öztürk'ün 45. dakikada attığı golle, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Pendikspor un şampiyonluk hikayesi #4

    Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

    Pendikspor, 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz grupta oynadığı maçlar sonucu ligi 2. tamamlayarak playoffa yükseldi ve playoff çeyrek finalinde Menemen Belediyespor'u saf dışı bıraktı. Final maçında ise 1461 Trabzon'a yenilerek 1. Lig'e çıkamadı.

    2021-2022 futbol sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonluğunu ligin bitimine 5 hafta kala ilan etti. Eskişehirspor'u 3-1 yenmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

    Pendikspor un şampiyonluk hikayesi #5

    "Bizim için zor bir süreç oldu"

    Pendikspor Kulübü Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, kutlamalarda yaptığı açıklamada,“Bizim için zor bir süreç oldu. Şirketleşme sürecinde bize destek falan eski kulüp başkanımız şimdiki Belediye Başkanımız Ahmet Cin, bu anlamda bize çok fazla destek verdi. Bu sezon güzel bir mücadele ile sezonu taçlandırdık. Bu akşam da çok güzel bir kutlama ile 71 yıllık özlemimizi gidereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.


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