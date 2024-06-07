AA & Ensonhaber
Süper Lig'i 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.
İstanbul temsilcisi yaşanan bu vedanın ardından yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde buldu.
Kırmızı-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda da takımda görev yapan Osman Özköylü'nün yeni teknik direktör olduğunu duyurdu.
"Görevinde başarılar diliyoruz"
Pendikspor'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sayın Osman Özköylü hocamız getirilmiştir. Osman Özköylü'ye hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz.
Osman Özköylü, son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.
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