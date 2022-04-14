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    Pep Guardiola: Atletico'nun yaptıkları hakkında konuşmayacağım

    Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Atletico Madrid maçı sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:23
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    Pep Guardiola: Atletico'nun yaptıkları hakkında konuşmayacağım

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

    Çeyrek final rövanş maçında İspanya'da Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Manchester City, kendi evinde aldığı 1-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu.

    Pep Guardiola maçın son bölümünde yaşanan gerilimle ilgili "Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.

    Pep Guardiola: Atletico nun yaptıkları hakkında konuşmayacağım #1

    "Kesinlikle iki maç zor olacak"

    İspanyol teknik adam, "Atletico ikinci yarıda mükemmel oynadı. Başımız büyük belaya girebilirdi. Gol atma şansları çok yüksekti. Biz o bölümde oynamayı unutmuş gibiydik. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin kralı. Kesinlikle iki maç zor olacak. Atletico Madrid maçının ikinci yarısı gibi oynarsak şansımız olmayabilir." dedi.


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