Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

Liverpool galibiyet serisini 4'e yükseltirken, City ise üst üste 4. maçını kaybetti.

GUARDIOLA'NIN HAREKETİ GÜNDEMDE

Bu maçın ardından ise Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool taraftarına karşı Anfield'da yaptığı "Altı Premier Lig şampiyonluğu" hareketi ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan tecrübeli çalıştırıcı, bu konuya açıklık getirdi.

"HİÇBİR ZAMAN SAKİN OLMADIM"

Pep Guardiola, soğukkanlılığını kaybettiğine dair gelen soruya şu yanıtı verdi.

Hiçbir zaman sakin olmadım. Sakinken ise kazanıyordum. O zaman çok yakışıklı ve kibar görünürsünüz.

MOURINHO'YA GÖNDERME YAPTI

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, "Jose Mourinho, Manchester United döneminde benzer bir davranışa imza atmış ve bu durumun kulüpte kariyerinin bitişini işaret ettiği düşünülmüştü" söylemine de cevap verdi.

53 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: