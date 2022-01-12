Pep Guardiola'nın Domenec Torrent hakkında söylediği sözler

Manchester City'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Pep Guardiola'nın 2018 yılında ekibinden ayrılarak teknik direktörlüğe adım atan Domenec Torrent hakkında söylediği sözler viral oldu.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak futbol dünyasında ün salmıştı.

2018 yılında New York City ile sözleşme imzalayarak Pep Guardiola'nın ekibinden ayrılan İspanyol teknik adamın o yıllara ait bir videosu sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor.

ANALİZ KONUSUNDA UZMAN

Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent hakkında söylediği sözler sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, Guardiola aynı videoda İspanyol çalıştırıcının analiz konusunda uzman olduğuna da değiniyor.

İŞTE O VİDEO...

Guardiola, Domenec Torrent'i anlatıyor - İZLE