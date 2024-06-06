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Pepe için yeniden Süper Lig iddiası

Pepe için yeniden Süper Lig iddiası Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'ın Porto ile sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki Pepe'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Oyuncuya Türkiye'den de ilgi var. İşte detaylar...