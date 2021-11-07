Pereira: Elimizden geleni yapacağız

Kayserispor'la berabere kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, "Biz en iyi şekilde, elimizden geleni yapacağız. Ligde hala çok maç var." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'la karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Pereira açıklamalarında, "Ben bahane üretmek istemiyorum, bunların arkasına sığınan bir hoca değilim. Ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa'da oynamıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı.

Bu maça hazırlanmak için 1 günümüz vardı, futbolcular makine değil, buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Bu açıdan tek problemi olmayan takım, Trabzonspor. İki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor.





"DİREKTEN DÖNEN TOPLARIMIZ VAR"

Penaltıyı atmış olsak maçta öne geçecektik ve avantajlı olacaktı ama maalesef olmadı, rakibimiz duran toptan 1-0 yaptı. Bundan sonra her şeyi riske ettik. Direkten dönen toplarımız var.

Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Ve onlara şunu demek istiyorum, biz her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularım çok istediler, sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı.

Son maçımızın üstünden 3 gün geçti, tabii ki kolay değil. Biz en iyi şekilde, elimizden geleni yapacağız. Ligde hala çok maç var." ifadelerini kullandı.