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    Pereira: Her zaman sorumluluğu üzerime alırım

    Pereira: Her zaman sorumluluğu üzerime alırım

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Konyaspor maçının ardından, "Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu sergiledik." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 21:50
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 22:01
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    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

    Maçı Konyaspor 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

    "HER ZAMAN SORUMLUĞU ÜSTÜME ALIRIM"

    Pereira açıklamalarında, "Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık.

    Benim için garip olan, ilk yarıda hiçbir reaksiyon gösteremememizdi.

    Pereira: Her zaman sorumluluğu üzerime alırım #1

    "GELDİĞİMDEN BERİ EN KÖTÜ OYUNUMUZDU"

    İlk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu sergiledik.

    Mutlaka değişiklik yapmalıydık. Takım reaksiyon göstermiyordu. Bu sebepten değişiklikleri (erken) yaptım.

    Üç sakatlık da ciddi gibi görünüyor ama değerlendirdikten sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Pereira: Her zaman sorumluluğu üzerime alırım #2

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