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    Pereira, ilk devre hedefini belirledi

    Pereira, ilk devre hedefini belirledi

    Fenerbahçe'nin hocası Pereria, ilk devrenin kalan 6 maçında 6 galibiyet hedeflediklerinin altını çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 11:16
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray galibiyeti sonrasında Süper Lig'de hedefini büyüttü.

    Portekizli teknik adam, Sarı-Lacivertli ekibin başında ilk yarının kalan 6 maçında 18 puan almayı hedeflediğini belirtti.

    İkinci yarıya rahat girmeyi ve rakipleri ile olan puan farkını düşürmeyi hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine sırası ile Göztepe (D), Çaykur Rizespor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş , Fatih Karagümrük (D) ve Yeni Malatyaspor maçlarının önemini anlattı.

    Pereira, ilk devre hedefini belirledi #1

    “PUAN KAYIPLARI BİZE PAHALIYA PATLAR”

    Fanatik’in haberine göre Pereira, "Bu karşılaşmalardan firesiz ayrılmamız halinde, sezon başında belirlediğimiz şampiyonluk hedefinden sapmayız. Ancak olası puan kayıpları bize pahalıya patlar.

    Bu nedenle her haftayı ayrı ayrı değerlendirip, rakibe göre stratejiler belirleyeceğiz. Süper Lig, Avrupa Ligi ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan Türkiye Kupası maçlarında görev yapacak kaliteli bir kadroya sahibiz.

    Önemli olan maçların 90 dakika olduğunu düşünerek, mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek." ifadelerini kullandı.

    Pereira, ilk devre hedefini belirledi #2

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