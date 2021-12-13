Euro
15.6285
0.07%
Dolar
13.8387
0.04%
Altın
795.14
0.04%
Borsa
2.102
3.24%
Bitcoin
668.650
-5.32%
BTXN Coin
40.10
-0.96%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Pereira: İstifa gazetecilerle konuşulacak konu değil

    Pereira: İstifa gazetecilerle konuşulacak konu değil

    Fenerbahçe'nin Gaziantep yenilgisinin ardından Vitor Pereira istifa sorusuna, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" diye yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 23:29
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 23:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Aslında maça iyi başladık. Kazanmak için tüm hazırlıkları yaptık. İlk hatamızdan geri düştük. Daha sonra beraberliği yakaladık. İkinci bir hatamızla yine geriye düşüp tekrar beraberliği sağladık. Beraberliği sağladıktan sonra 3-2 yapacak pozisyonları bulduk ama 3. hatadan yine gol yedik. Kazanmak için çalıştık ama bu hataları öngöremedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamak gerek. Maçın hikayesi bu oldu." dedi.

    Pereira: İstifa gazetecilerle konuşulacak konu değil #1

    “BU HATALARI HAK ETMEDİK”

    Şampiyonlukla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Pereira "Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Biz bugün maalesef bunu yaptık. Bu maç çok önemliydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Bu tarz hatalar yaptığınız maçı kazanmanız imkansız. Takımım savaşmadı diyemem. Bu hataları hak etmedik. Bu kadar hatayla da yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bu hataları yapmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    “İSTİFA GAZETECİLERLE KONUŞULACAK BİR KONU DEĞİL”

    "İstifayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Viror Pereira, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" dedi.

    Pereira: İstifa gazetecilerle konuşulacak konu değil #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir