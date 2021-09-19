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    Pereira, mağlubiyetin sebebini açıkladı

    Pereira, mağlubiyetin sebebini açıkladı

    Deplasmanda, Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 21:53
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    Süper Lig'in 5. haftasından Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

    Ligde puanı olmayan Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

    Pereira, mağlubiyetin sebebini açıkladı #1

    "FRANKFURT MAÇININ YORGUNLUĞUNUN FATURASINI ÖDEDİK"

    Pereira açıklamalarında, "Vücut olarak sahadaydık ama kafamız çok ferah şekilde sahada değildi. Vücudumuz da aynı şekilde. Baskılı oyunumuzu oynayamadık. Bugün Frankfurt'taki maçın yorgunluğunun faturasını ödedik.

    Mental olarak da yoruluyorsunuz ve bu da konsantrasyonunuzu etkiliyor. Vücut sadece fiziken yorulmaz, mental olarak da yorulursunuz ve sahada zor reaksiyon gösterirsiniz.

    Başkan, soyunma odasında ve bizi rahatlatmaya, teselli etmeye geldi. Oyunculara moral vermek için oradaydı." ifadelerini kullandı.

    Pereira, mağlubiyetin sebebini açıkladı #2

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