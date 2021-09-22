Pereira, Mesut Özil'le özel görüştü

Başakşehir maçına yedek başladığı için morali bozuk olan Mesut Özil'le özel görüşen Pereira, oyuncuya ilk 11'de başlayacağını söyledi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın zaman zaman ilk 11’de zaman zaman hamle oyuncusu olarak görev verdiği Mesut Özil’in, Giresunspor maçı ile birlikte yeniden ilk 11’e dönüp dönmeyeceği tartışma yarattı.

Frankfurt karşısında attığı golle takımına güç katan tecrübeli futbolcu, Başakşehir karşısında ise yedek soyundurulmuştu. Bu durum kamuoyu tarafından sosyal medyada pek çok polemiğe yol açmış, büyük paralarla takıma katılan böyle bir yıldızın yedek soyunması eleştirilmişti.

PEREIRA’YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu durumdan bir hayli rahatsız olan Mesut Özil, Başakşehir maçında ikinci yarıda oyuna girmesinin hoşnutsuzluğunu, maç sonundaki yüz ifadesi ile dışa vurmuştu.

Yıldız futbolcu, 2-0 biten karşılaşma sonrası soyunma odasına üzgün giden oyuncularını teselli etmek isteyen Pereira’nın uzattığı ele bile duyarsız kalıp, yoluna devam etmişti. Pereira da mecburen diğer oyuncularına dönmek zorunda kalmıştı.

İLK 11’E DÖNÜYOR

Şimdi gözler bu ikiliye çevrilirken, Fanatik’in haberine göre; Pereira’nın, “O bu takımın önemli bir futbolcusu” dediği Mesut Özil’i, Giresunspor maçında ilk 11’de oynatma kararı aldığı ve yıldız oyuncuyla görüşmesinde bunu ilettiği belirtildi.