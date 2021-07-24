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    Pereira, Nabil Dirar'ı deneyecek

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın, gönderilmesi beklenen Nabil Dirar'ı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 13:26
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    Pereira, Nabil Dirar'ı deneyecek

    Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Nabil Dirar, dün idmana çıktı.

    HAZIRLIK MAÇLARINDA DENENECEK

    Teknik direktör Vitor Pereira'nın, 35 yaşındaki sağ kanadı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi.

    Ocak ayında Brugge'a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamamıştı.

    Pereira, Nabil Dirar ı deneyecek #1

    Pereira, Nabil Dirar ı deneyecek #2

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