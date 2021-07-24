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Pereira, Nabil Dirar'ı deneyecek
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın, gönderilmesi beklenen Nabil Dirar'ı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi.
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 13:26
Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Nabil Dirar, dün idmana çıktı.
HAZIRLIK MAÇLARINDA DENENECEK
Teknik direktör Vitor Pereira'nın, 35 yaşındaki sağ kanadı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi.
Ocak ayında Brugge'a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamamıştı.