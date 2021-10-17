Pereira ve Abdullah Avcı'nın taktik savaşları

Ligde iki kez karşılaşan Abdullah Avcı ve Vitor Pereira , birbirlerine üstünlük kuramazken, Trabzon'daki maç büyük bir mücadeleye sahne olacak.

Süper Lig’e verilen milli arada en çok konuşulan ve beklenen karşılaşmaların ilk sırasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu mücadele yer alıyor.

Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karadeniz ekibi rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarı önünde liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takım ise liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yaparken, iki teknik adam da milli arada derslerine yoğun çalıştı.

AVCI'NIN HEDEFİ İLK 15 DAKİKA

Taktik savaşlarının yanı sıra oyuncularını motive etmek isteyen iki teknik adam da yaptıkları konuşmalarla futbolcularını maça hazırladı.

Yaptığı konuşmalarda ilk 15 dakikanın önemine vurgu yapan Abdullah Avcı'nın hızlı baskıyla Fenerbahçe'yi maçın başında oyundan düşürmek istiyor.

PEREIRA: EN GÜÇLÜ TAKIM BİZİZ, GÖSTERECEĞİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzon derbisi öncesinde dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda oyucularına motive edici bir konuşma yaptı.

"Sahada ne yapacağını biliyorsunuz." diyen Portekizli teknik adam, "Lideriz ve ilk derbi maçımıza çıkıyoruz. En iyiler en zor maçlarda belli olur. Trabzon deplasmanında bu ligin en iyisi olduğumuzu ispat edin." diye konuştu.

Pereira şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi hazırlandık sakatlarımız da bir bir geri döndü. Sadece sahaya çıkacak olan değil kenardan gelcek oyuncularımızda da yüksek bir kaliteye sahibiz. Geriye sadece gücümüzü ve potansiyelimi sahaya yansıtmak kaldı. Trabzonspor'u sahalarında yenelim ve zirvede yalnız kalalım."





Pereira ayrıca, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz. Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu.

