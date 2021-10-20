Pereira'dan Altay Bayındır'a: Sana güveniyorum

Trabzonspor maçında yediği hatalı gol sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan Altay Bayındır'a, teknik direktör Vitor Pereira sahip çıktı.

Altay Bayındır, Sivas maçındaki hatasının ardından Trabzon karşısında da kurdurduğu baraj ve frikikten yediği golle eleştiri oklarının hedefi oldu.

PEREIRA, GENÇ KALECİYE SAHİP ÇIKTI

Bunun üzüntüsünü yaşayan genç file bekçisine, Vitor Pereira sahip çıktı. Portekizli teknik adam, Altay’la kısa bir görüşme yaparak, “Maçlar bir kişiyle ne kazanılır ne de kaybedilir. Kendini yenilginin sorumlusu olarak görme. Sadece ben değil, tüm takım sana güveniyor. Sakın moralini bozma. Hem bizim için hem de Milli Takım için çok değerli bir kalecisin.” dedi.

HATALI GOL YEDİ

Bilindiği üzere Altay Bayındır, Trabzonspor karşılaşmasında güven vermeyen bir görüntü çizmiş ve Bakasetas'ın frikiğinde topu geçen sezonki Gaziantep FK maçında olduğu gibi yine içerden çıkarmıştı.

23 yaşındaki file bekçisinin bu sezon bazı maçlarda konsantrasyon sorunu yaşadığı göze çarparken yedek kaleci Berke Özer'in de hazır kıta beklediği gelen haberler arasında.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)