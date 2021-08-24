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    Pereira'dan Fenerbahçe'ye kusursuz dönüş

    Pereira'dan Fenerbahçe'ye kusursuz dönüş

    Vitor Pereira’nın ikinci Fenerbahçe dönemi hızlı başladı. Portekizli çalıştırıcı, kadrodaki eksiklere rağmen sezon açılışında 1 hafta içinde çıktığı 3 maçtan da gol yemeden galip ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 09:43
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    Fenerbahçe’de ikinci Vitor Pereira dönemi, beklenenden çok daha iyi başladı. 5 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönen Pereira, eksikler ve sakatlara rağmen sezona galibiyetlerle giriş yaptı.

    Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta içerisinde 7 günde 3 maça çıktı, 3 galibiyet aldı.

    Sarı-lacivertliler hiç gol yemeden, 4 gol attı. Bu süreçte 3’lü savunmayı sahaya süren Vitor Pereira, yeni sistemin adaptasyon süreci de eklendiğinde muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

    Özellikle geride bırakılan Adana Demirspor, Helsinki ve Antalyaspor karşılaşmalarında Pereira’nın oyuncu değişiklikleri ve hamleleri direkt skora etki etti.

    Pereira dan Fenerbahçe ye kusursuz dönüş #1

    PEREIRA’NIN HAMLELERİ

    15 Ağustos Adana Demirspor maçı: İlk yarısını 0-0 biten ve istenen oyunun sergilenmediği maçta Vitor Pereira, Serdar Aziz ve Serdar Dursun hamleleriyle maçı çevirdi. Serdar Dursun’un topla buluştuğu ilk anda başlattığı atak 46’da golle sonuçlandı.

    19 Ağustos, Helsinki maçı: Adana Demirspor maçındaki gibi gol bulmakta zorlanan ve forvetsiz oynayan Fenerbahçe’de 61’de Mesut Özil gibi bir yıldızın yerine genç Muhammed oyuna alındı. 20 yaşındaki futbolcu sadece 3 dakika sonra enfes bir golle galibiyeti getirdi.

    22 Ağustos, Antalyaspor maçı: Hareketli oyuna karşın gol bulamayan Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın yaptığı 5 değişikliğin 4’ü gole etki etti. İlk golde Arda pası verdi, Zajc bitirdi. İkinci golde de Mesut Özil getirdi, Valencia 2-0’lık skoru belirledi.

    Pereira dan Fenerbahçe ye kusursuz dönüş #2

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