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    Pereira'dan İrfan Can kararı

    Pereira'dan İrfan Can kararı

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira, sol ayağından çok etkilendiği İrfan Can Kahveci'ye saha içinde özgürlük tanıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 09:08
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    Milli takım arasının bitmesinin ardından Sivasspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci geri dönüyor. Sakatlığını tamamen atlatan yıldız futbolcu artık hazır hale geldi.

    Lig ve Avrupa Ligi maratonunda Vitor Pereira'nın da en güvendiği isimlerin başında 26 yaşındaki futbolcu geliyor. Sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine başladığından beri yoğun bir mesai yapan ve kadrosunu inceleyen Pereira, İrfan Can için hep özel parantez açtı.

    Pereira dan İrfan Can kararı #1

    SOL AYAĞINDAN ETKİLENDİ

    Oyuncusunun özellikle sol ayağı, yeteneği, çalım ve şut özelliklerini belirleyen Portekizli çalıştırıcı, kısa sürede çok etkilendi. İrfan Can'ın elit seviyedeki futbolculara benzer bir yeteneği olduğuna inanan Pereira, oyuncusuna da yakın ilgi gösterdi.

    Düzce'deki Topuk Yaylası Kampı'ndan bugüne kadar İrfan Can'ın önemli bir isim olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik direktör, öğrencisiyle de zaman zaman görüşmeler yapıyor.

    Pereira dan İrfan Can kararı #2

    SAHA İÇİNDE ÖZGÜRLÜK

    Vitor Pereira, İrfan Can'ın saha içerisinde yeteneklerini gösterebilmesi, oyuna etki edebilmesi ve skoru değiştiren özelliğini ortaya koyabilmesi için özgürlük tanımak istiyor.

    Milliyet’in haberine göre; İrfan Can'a da bizzat, "Özel bir sol ayağın var, kendini kısıtlama" görüşünü bildiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, oyuncusunun iyileşmesine en çok sevinen isimlerden oldu.

    Ligin ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'e asist yapan İrfan Can, Helsinki maçında sakatlanmış ve geride kalan 3 maçı kaçırmıştı.

    Pereira dan İrfan Can kararı #3

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