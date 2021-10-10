Pereira'dan Mesut Özil'e özel görev

Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın koltuğunu koruma maçında 11’de yer alarak organizatör görevini üstlenecek.

Fenerbahçe, 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde bütün ekip, galibiyet için seferber olmuş durumda.

Pereira milli takıma gitmeyen oyuncularla maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Takıma özel antrenmanlar uygulayan Pereira, oyun planını hücum ağırlıklı kuruyor.

MESUT'A ÖZEL GÖREV

Portekizli teknik adam, maç öncesinde Mesut Özil'e de özel bir görev verdi. İlk 11'e almadığı maçlarda sık sık eleştirilen Perira, Trabzonspor maçında yıldız oyuncudan çok şey bekliyor.

Pereira, Özil'e ilk 11'de başlayacağını söyleyerek takıma liderlik etmesini istedi.

ANTRENMAN SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Mesut, dün yapılan antrenman sonrası sahada kalarak idmana devam etti ve şut çalışması gerçekleştirdi.

32 yaşındaki futbolcu, hız ve çabukluk çalışmasında da takımının iyileri arasında yer alarak Nazım Sangare'yi geride bıraktı.

BİRÇOK MAÇTA İLK 11'E GİREMEDİ

Bu sezon birçok maçta sakatlığı ve rahatsızlığı bulunmayan Özil, Pereira'dan forma şansı bulamamıştı.

Kasımpaşa maçı öncesi gribal enfeksiyonu atlatan yıldız oyuncu, oyuna dahil edilmeyince Pereira'nın önüne yelek fırlatarak tepki göstermişti.