Pereira'nın Caner Erkin'i istememe sebebi

Sarı Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Vitor Pereira'nın geldiği ilk hafta yönetime Caner Erkin'i takımda düşünmediğini ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe 'de yeni öncesi önce kadro yapılanması devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Vitor Pereira; Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin'in ardından Sinan Gümüş ve Caner Erkin'i de kadro dışı bıraktı.

Özellikle Caner Erkin'in gözden çıkarılması Fenerbahçeli taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Olayın iç yüzüne Fanatik ulaştı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın geldiği ilk hafta Caner Erkin'i kadroda düşünmediği ve bu sebebini yönetime açıkladığı öğrenildi.

“CANER SİSTEMİME UYMUYOR”

32 yaşındaki sol bekin sistemine uymadığını vurgulayan Pereira'nın yönetime, “Caner planlarımda yok. Bu kararım kişisel değil. Caner sistemime uymuyor.” dediği öğrenildi. Pereira’nın bu yüzden Caner’e hazırlık maçlarında az süre verdiği ortaya çıktı.

HIZLI KANAT BEKİ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; 3-4-2-1 olarak belirlediği sistemine çok inanan Pereria, o bölgeye hızlı bir kanat beki istiyor. Novak'la beraber yapılacak yeni transferle o bölgede elinin rahat olacağını düşünen Portekizli hocanın bu nedenle Caner'i ilk günden beri takımda düşünmediği gelen haberler arasında.

BUZLARI ERİTTİKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ

Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’deki ilk dönemi olan 2015-16 sezonunda, Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin ile Portekizli teknik adam arasında tartışma yaşanmıştı. Kadroda olmadığını öğrenince hocasına sert tepki gösteren Caner, o dönemde de kadro dışı bırakılmış, sezon sonunda ise takımdan ayrılmıştı.

Önceki dönem tartışma yaşayan ikili, Pereira'nın ikinci döneminin ilk gününde bir araya gelmiş ve tecrübeli teknik adamın, Caner ile arasındaki buzları erittiği görülmüştü.