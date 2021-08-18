Pereira'nın ideal oyununa adım adım

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın, sarı-lacivertli ekipte yakalamak istediği ideal oyun için iki hedef kaldı.

Fenerbahçe, lige galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, ligin yeni takımı Adana Demirspor deplasmanında mücadeleyi etkili bir hücum organizasyonundan bulduğu golle kazandı.

Rakibinin yaptığı güçlü takviyeler, sıcak hava ve stattaki etkili atmosfere rağmen kazanan sarı-lacivertlilerde teknik heyet, takımın gelişiminden memnun.

3-4-3 ile sezona başlayan takımın halen zamana ihtiyacı var. Tam olarak sistemin kusursuz hale gelebilmesi için belli bir sayıda maç oynanması gerekiyor. Buna rağmen sarı-lacivertliler sezona kazanarak başladı.

TOPA DAHA ÇOK SAHİP OLUNACAK

Ayrıca transferler tam olarak bitmedi. Pelkas ve Valencia’nın yanı sıra Serdar Dursun da maç içinde sakatlandı. Böyle bir tabloya rağmen sonuç, mücadele ve sisteme bağlılık teknik heyetin memnun etti.

Artık ikinci aşamada topa daha çok sahip olmaya çalışılacak. Mevcut sistemin daha etkili olabilmesi için topa sahip olunmasının önemi büyük. Bu nedenle yapılan taktik çalışmalar ve toplantılarda bu konu üzerinde duruldu.

OYUNU YÖNLENDİRME DE EKLENECEK

Teknik kapasitesi yüksek olan takımın topa rakibinden fazla sahip olması durumunda, daha etkili performans sergileyeceği ifade edildi.

Bu nedenle Adana Demirspor maçında takımın ortaya koyduğu mücadele ve kazanılan üç puana, ilerleyen haftalarda topa sahip olma ve oyunu yönlendirme de eklenecek.