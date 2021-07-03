Pereira'nın ilk dönemi nasıl geçmişti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın ilk dönemi çalkantılarla ve tartışmalarla geçmişti. Kralspor olarak hafızaları tazelemek için sizleri 2015 yılına götürüyoruz.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ekonomi muhabirleriyle yaptığı basın toplantısında "Bielsa ayarında bir hoca bakıyoruz." demesinin ardından camiada beklentiler epeyce yükselmişti.

Fonseca, Bielsa, Rafa Benitez, Marco Silva, Lampard, Zidane, Conte ve Löw gibi isimlerle adı anılan sarı-lacivertlilerde takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesi taraftarlarda şok etkisi yarattı.

1. PEREIRA DÖNEMİ

2015 yılında sarı-lacivertlileri başına gelen Vitor Pereira dönemini Kralspor olarak sizlere kısaca hatırlatmak istiyoruz. Elindeki kadroyu değerlendiremeyen Portekizli hoca sezon içerisinde de birçok sorun yaşamıştı.

Sezon başında Giuliano Terraneo'nun sportif direktörlük görevine getirilmesiyle Nani, Van Persie, Simon Kjaer, Ozan Tufan, Volkan Şen, Fernandao, Şener Özbayraklı, Fabiano, Lazar Markovic, Abdoulaye Ba ve Josef de Souza gibi isimler transfer edilmişti.

FENERBAHÇE UZAK ARA FAVORİ GÖSTERİLİYORDU

Mevcut kadrodan neredeyse 3 takım çıkıyor ve otoriteler sarı-lacivertlileri ligin uzak ara favorisi olarak görüyordu.

Sezon sona erdiğinde ise Fenerbahçe 22 galibiyet 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligi 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın arkasında bitirmişti.

Pereira döneminde çok fazla gol yemeyen ancak gol yollarında da sıkıntı yaşayan bir takım haline bürünen sarı-lacivertliler kurulan kadroya rağmen oynanan futbolla taraftarları memnun edememişti.

TOP TOPLAYICI ÇOCUĞA SARILMASI

Kendisine has bir tarzı olan Vitor Pereira karakter olarak da basının ilgisini çekiyordu. Antalyaspor ile oynanan bir maçta Luis Nani'nin son saniye frikiğiyle 3 puanın gelmesinin ardından gol sevincini top toplayıcı çocukla yaşaması dönemin en çok dikkat çeken konularından biri olmuştu.

SELDE PEREIRA

İstanbul'da yoğun yağışın ardından yaşanan selde Vitor Pereira'nın marketten döndüğü görüntüler çok dikkat çekmişti.

İstinye'de evinin yakınlarında bulunan marketten alışveriş yapan Pereira, su birikintilerinin arasından güçlükle ilerlemiş, bu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı. Kullanıcılar "Halk adamı" yorumlarında bulunmuştu.

SOYUNMA ODASINDA DANS

Renkli kişiliğiyle de dikkat çeken Portekizli hocanın soyunma odasında yaptığı dans da hala akıllarda.

Vitor Pereira kurtlarını döktü - İZLE

TAZMİNAT VE KAVGALAR...

Pereira saha içindeki tavırları kadar, saha dışındaki sözleri ve tavırlarıyla da futbol gündeminde sık sık yer almıştı.

CANER ERKİN'LE KAVGA

Vitor Pereira ile Caner Erkin, Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi öncesi sert bir tartışma yaşamıştı. Derbide ilk 11'de olmadığını öğrenen Caner Erkin bu karara sert tepki göstermiş "Yapacağın kadroyu s....." ifadelerini kullanmış ve Pereira'nın tercümanına "Söyle ona, beni hiç oynatmasın" demişti.

Caner'in bu sözleri odada bulunan diğer futbolcuları ve teknik heyeti şoke ederken, devreye yönetici Ali Yıldırım girmişti.

Son derece sinirli olan Caner'i sakinleştirmek isteyen Yıldırım, "Oğlum sen ne yapıyorsun! Oynasan ne olur, oynamasan ne olur. Niye bu kadar büyütüyorsun" demişti.

Ancak öfkesi dinmek bilmeyen Caner, bu kez Ali Yıldırım'a, "İki yıl bu takımı ben şampiyon yaptım, sen neredeydin o zaman?" diye çıkışmıştı.

Bu kavganın ardından Hasan Ali Kaldırım as sol bek olmuş ve Caner Erkin kadro dışı bırakılmıştı.

VAN PERSIE'DEN AYAR YEMİŞTİ

Bursaspor'dan gol kralı olarak transfer edilen Fernandao ve Hollandalı yıldız Robin van Persie'den oluşan santrfor hattı bulunan Vitor Pereira, karşılaşmalarda sık sık Brezilyalı golcüyü ilk 11 oynatmış bu da hem sarı-lacivertlileri hem de Hollandalı santrforu kızdırmıştı.

Hollandalı golcü ile problemler yaşayan Portekizli çalıştırıcı, bir maçta Van Persie'nin oyuna girerken gösterdiği tavır gerekçesiyle tartışma yaşamıştı. O maçta Hollandalı yıldız, Pereira'nın direktiflerini dinlemeyerek oyuna girmişti.





JOSEF'LE TARTIŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı maçın ardından ise sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sert bir diyaloğa girmişti.

Galatasaray'ın boyu 1,73 olan oyuncu Olcan Adın'ın kendilerinden kısa olmalarına rağmen kafa vurmasına sinirlenen Pereira, Josef de Souza'ya eliyle "Senin boyunun yarısında" şeklinde işaret yaparken ikili soyunma odasına doğru gitmiş ancak Brezilyalı ön libero da tepkiye sert bir şekilde sitem ederek karşılık vermişti.

Bu an da Pereira'nın ilk döneminin unutulmazları arasındaki yerini almıştı.

VOLKAN ŞEN'LE YAŞADIĞI GERGİNLİK

Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor maçında Volkan Şen'e kızan Pereira oyuncusundan hiç beklemediği bir tepki almıştı.

Volkan Şen ve Portekizli hoca arasında saha içinde başlayan gerginliğin, soyunma odasında sonlandığı öğrenilirken, tartışmanın detayları da ortaya çıkmıştı.

PEREIRA: Neden adamını kaçırıyorsun?

VOLKAN: Ben kimseyi kaçırmıyorum.

PEREIRA: Adamını kovalamadığın için rahatça pozisyona giriyorlar. Geriye gelip, yardım etmelisin.

VOLKAN: Pozisyona girmeleri benim yüzümden değil.

Volkan Şen ile Pereira tartıştı - İZLE



GAZETECİ İLE TARTIŞTI

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pereira, bir gazeteci ile tartışma yaşamıştı.

Vitor Pereira'nın son maçlarda soru almama ısrarına isyan eden bir basın mensubu, bu duruma tepki göstererek Pereira'yı ikna etmeye çalışmıştı. 'Bana çok saygısızlık yaptınız' çıkışını yapan Vitor Pereira, yapılan tartışmanın ardından basın toplantısını terk etmişti.

Pereira ile muhabirin kavgası - İZLE



YENİ SEZON BAŞINDA AZİZ YILDIRIM'LA GERGİNLİK

Sezon öncesinde yolların ayrılması gündeme gelen Pereira, tazminat konusunda sert tutumda bulununca Portekizli çalıştırıcıya bir şans daha verilmişti.

Monaco ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında 3-5-2 oyunuyla oynamak isteyen Pereira, dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın tüm engellemelerine rağmen kararından vazgeçmeyerek bu dizilişle takımı sahaya sürmüş ve Fransız ekibi Fenerbahçe'yi Devler Ligi dışına itmişti.

"MONACO'YU BİLE YENEMİYOR" DEYİP GÖNDERİLDİ

Bu karar Pereira'nın ilk döneminin sonu olurken Monaco ise o yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamıştı.

Monaco'nun sarı-lacivertlileri elediği kadroda, Falcao, Fabinho, Mendy, Dirar, Tisserand ve Lemar gibi isimler yer alıyordu.