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    Pereira'nın istemediği 5 isim

    Pereira'nın istemediği 5 isim

    Fenerbahçe'de 11 bilet kesen ve kadrodan gönderilecek isimleri artırmaya çalışan Vitor Pereira, neşter vurmaya devam ediyor. Portekizli teknik adam, gitmesini istediği 5 ismi daha belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 12:52
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    Göreve geldiği ilk andan beri hem taktiği hem de Samandıra'daki düzeni oturtmak için kolları sıvayan  teknik direktör Vitor Pereira; Caner Erkin, Thiam ve Sinan Gümüş başta olmak üzere 11 ismin takımdan gönderilmesi için rapor vermişti.

    Pereira nın istemediği 5 isim #1

    GİDECEKLER LİSTESİNE 5 İSİM DAHA

    Deneyimli hocanın, 5 oyuncuyu daha bu listeye eklediği ve yakında kararını yönetime bildireceği öğrenildi.

    Portekizli çalıştırıcı; Samatta, Perotti, Lemos, Zanka ve Dirar'ın da kendisine takım bulmasını isteyeceği kaydedilirken transferlerin de bir an önce bitirilmesi için çağrıda bulunacağı belirtildi.

    Pereira nın istemediği 5 isim #2

    GRUPLAŞMA İSTEMİYOR

    Vitor Pereira'nın takımdaki gruplaşmadan da oldukça rahatsız olduğu bilinirken, Caner'in gönderilmesini istemesinde de temel etkenin bu olduğu öğrenildi.

    Pereira nın istemediği 5 isim #3

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