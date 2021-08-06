Pereira'nın istemediği 5 isim

Fenerbahçe'de 11 bilet kesen ve kadrodan gönderilecek isimleri artırmaya çalışan Vitor Pereira, neşter vurmaya devam ediyor. Portekizli teknik adam, gitmesini istediği 5 ismi daha belirledi.

Göreve geldiği ilk andan beri hem taktiği hem de Samandıra'daki düzeni oturtmak için kolları sıvayan teknik direktör Vitor Pereira; Caner Erkin, Thiam ve Sinan Gümüş başta olmak üzere 11 ismin takımdan gönderilmesi için rapor vermişti.

GİDECEKLER LİSTESİNE 5 İSİM DAHA

Deneyimli hocanın, 5 oyuncuyu daha bu listeye eklediği ve yakında kararını yönetime bildireceği öğrenildi.

Portekizli çalıştırıcı; Samatta, Perotti, Lemos, Zanka ve Dirar'ın da kendisine takım bulmasını isteyeceği kaydedilirken transferlerin de bir an önce bitirilmesi için çağrıda bulunacağı belirtildi.

GRUPLAŞMA İSTEMİYOR

Vitor Pereira'nın takımdaki gruplaşmadan da oldukça rahatsız olduğu bilinirken, Caner'in gönderilmesini istemesinde de temel etkenin bu olduğu öğrenildi.