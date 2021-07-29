Pereira'nın jokeri: Luiz Gustavo

Emre Belözoğlu döneminde yedek kulübesine mahkum olan Luiz Gustavo, Vitor Pereira ile adeta yeniden doğdu. Tecrübeli futbolcu ayrılık düşüncesini kafasından sildi.

Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Fenerbahçe 'ye imza attığı 2019-20 sezonunun başından beri takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı.

EMRE HOCA DÖNEMİNDE YEDEK KALMIŞTI

Gustavo, sarı-lacivertli kariyerinde sadece 1 kez, sakatlığını yeni atlattığı için yedek kalmıştı. Ancak Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli orta saha oyuncusu kulübeye mahkum oldu, ciddi ciddi ayrılık kararını değerlendirmeye başladı. Vitor Pereira'nın gelmesi ile her şey değişti.

Portekizli çalıştırıcı, önce Gustavo ile özel bir görüşme yaptı; takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ve kendisiyle ilgili planlarını anlattı. Ardından 34 yaşındaki futbolcu, takım kaptanlardan biri oldu.

Hocasının bu yaklaşımı ile yeniden kendisini değerli hisseden Luiz Gustavo, ayrılık ihtimalini tamamen kafasından sildi.

PEREIRA'NIN JOKERİ

Vitor Pereira, Luiz Gustavo'yu bu sezon iki farklı bölgede kullanmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, öğrencisini hem orta sahanın merkezinde hem de stoperde görevlendirecek.

Pereira, hazırlık maçlarında her iki mevkide de oynattığı Gustavo'yu bu sezon joker oyuncu olarak değerlendirmek istiyor.