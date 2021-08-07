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    Pereira'nın kararı: Berke Özer kalsın

    Vitor Pereira'nın Berke'nin performansından çok memnun olduğu ve kesinlikle takımda tutulmasını istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 17:06
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    Pereira'nın kararı: Berke Özer kalsın

    21 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika'da iki sezonluk Westerlo macerası yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

    ALTAY VE BERKE REKABET İÇİNDE OLACAK

    Berke Özer'e Avrupa'dan yine birkaç takımın talip olduğu öğrenildi. Ancak Vitor Pereira'nın, başarılı kalecinin performansından çok memnun olduğu ve kesinlikle takımda tutulmasını istediği kaydedildi.

    Yönetim de Altay Bayındır ile kıyasıya bir rekabete hazırlanan Berke için gelen teklifleri geri çevirdi.

    Genç file bekçisinin de Fenerbahçe'de kalıp forma savaşı vermek istediği kaydedildi.

    Pereira nın kararı: Berke Özer kalsın #1

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