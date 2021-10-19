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    Pereira'nın Royal Antwerp maçı muhtemel 11'i

    Pereira'nın Royal Antwerp maçı muhtemel 11'i

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu üçüncü maçında Belçika Ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Pereira kafasındaki 11'i belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 13:29
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    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzmüştü.

    Karşılaşmanın ardından gözünü Avrupa Ligi'ne çeviren sarı-lacivertliler, D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

    Grupta ilk 2 maçında 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 1 puanla 3. sırada bulunurken, Belçika ekibinin puanı bulunmuyor.

    Karşılaşmadan mutlak 3 puan almak isteyen sarı-lacivertlilerde Pereira'nın, ilk 11'de rotasyon yapması bekleniyor.

    Pereira nın Royal Antwerp maçı muhtemel 11 i #1

    PEREIRA'NIN MUHTEMEL 11'İ

    İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Royal Antwerp maçı 11'i...

    Altay, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Muhammed, Mesut, Valencia, Berisha

    Pereira nın Royal Antwerp maçı muhtemel 11 i #2

    Pereira nın Royal Antwerp maçı muhtemel 11 i #3

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