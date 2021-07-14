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    Pereira'nın santrfor isteği

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira pivot özellikli bir santrfor istediğini yönetime iletti.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 08:56
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    Pereira'nın santrfor isteği

    Fenerbahçe ’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen seneden oturmuş ve geniş bir kadrosu olan sarı-lacivertliler şu an için sadece iyi bir golcünün eksikliğini yaşıyor.

    Pereira nın santrfor isteği #1

    BOUPENDZA KRİTERLERE UYMUYOR

    Mevcut kadroda Ademi ve Samatta ile yeni transfer Serdar Dursun bulunsa da bu üç ismin yanına kalite bir santrfor takviyesi yapılacak.

    Golcü arayışlarında son olarak Boupendza ismi gündemde gelmişti. Devre arasında sarı-lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyla alakalı an itibarıyla durum değişti. Bundaki temel sebep Boupendza’nın Teknik Direktör Pereira’nın istediği kriterlere tam olarak uymaması...

    İLK DÖNEMDEN FERNANDAO ÖRNEĞİ

    Portekizli teknik adam pivot santrfor özelliklerinde bir isim arıyor. Yönetime transfer listesini sunan Pereira ilk Fenerbahçe döneminde de bu tip bir golcü olan Fernandao’yu Van Persie’ye tercih etmişti.

    Pereira nın santrfor isteği #2

    Portekizli teknik adam takımın başına geçmeden önce Serdar Dursun ve Caulker transferleri yapılmıştı. Bu transferlerden haberdar olan ve oyuncuları inceleyen çalıştırıcı da alınan isimleri beğenmişti. Transfer çalışmalarında bundan sonra teknik adamın listesinin önemli rol oynayacağı öğrenildi.

    SAMATTA KALABİLİR

    Sarı - lacivertli ekibin geçen sezonki transferlerinden Samatta’nın takımda kalma ihtimali bir hayli yükseldi. 6 milyon euroluk bonservis bedeli ile transfer edilen tecrübeli futbolcunun ayrılması gündeme gelse de an itibarıyla yeni sezonda da forma giyme olasılığı arttı. Çalışmalardaki performansıyla da teknik heyetin beğenisi kazanan Samatta farklı özellikleri ile kadroda alternatif oluşturacak.

    Pereira nın santrfor isteği #3

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