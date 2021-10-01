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    Pereira'nın taktiği yine tartışılıyor

    Pereira'nın taktiği yine tartışılıyor

    Fenerbahçe'de iyi gidişte hiç gündeme gelmeyen ancak her puan kaybında ortaya çıkan 3'lü savunma tartışmaları, 3-0'lık Olympiakos karşılaşması sonrası yeniden alevlendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 11:53
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    Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Kadıköy'de aldığı 3-0'lık Olympiakos mağlubiyeti sonrası taraftarlarının hedefi oldu.

    3'LÜ SAVUNMA TARTIŞMA KONUSU

    Maçta ıslıklanan sarı-lacivertli futbolcuların yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira'ya da 3. golün ardından su şişesi atıldığı iddia edildi.

    Bu sonuçların ışığında Fenerbahçe'de her puan kaybının ardından ortaya çıkan  tartışma yeniden alevlendi.

    Kapanan takımlara karşı 3'lü savunmanın hem çok açık verdiğini hem de pozisyon bulmakta zorlandığını iddia eden Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan Pereira'nın taktiğini topa tuttu.

    Pereira nın taktiği yine tartışılıyor #1

    PEREIRA ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

    Sık sık bu tepkilerle karşılaşan Pereira, önceki gün basın toplantısında, "Herkes teknik direktör ve herkes benden daha iyi biliyor." diyerek eleştirilere yanıt vermiş ve bildiğini okuyacağını söylemişti.

    Sarı-lacivertli takımın 3'lü savunmayla devam etmesi bekleniyor.

    Pereira nın taktiği yine tartışılıyor #2

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