Pereira'nın Valencia tesellisi

Geçen hafta oynanan Helsinki karşılaşmasında sadece 6 yedekle sahaya çıkan sarı-lacivertliler bu maçta da aynı sorunla karşı karşıya. Pereira'nın tek tesellisi ise Enner Valencia'nın dönmesi.

Fenerbahçe, play-off turundan başladığı Avrupa Ligi'nde ciddi anlamda kadro sıkıntısı çekiyor.

Helsinki ile oynanan ilk maçta Vitor Pereira'nın elinde forvet yoktu. Bu nedenle Zajc ve İrfan değişerek bu bölgede görev yaptı. Ayrıca eskiler nedeniyle kulübede 12 yerine 6 oyuncu oturmuş, bunların 2'si kaleciler Berke ve Ertuğrul olmuştu.

Sarı-lacivertliler için bugünkü rövanşta da işler pek düzelmedi. Enner Valencia ve Mert Hakan takıma döndü. Bu kez de Kadıköy'deki karşılaşmada sakatlanan Novak ve İrfan görev yapamayacak.





PEREIRA'NIN FORVET TESELLİSİ

Vitor Pereira için en önemli teselli, Valencia sayesinde bu kez gerçek bir forvetle sahaya çıkacak olması.

GENÇ FATİH KADRODA

Sarı-lacivertlilerde ilk karşılaşmadan farklı olarak Helsinki'ye götürülen diğer isim de altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk oldu.

