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    Peres'in sevgilisi: Ayasofya'da bebek duası ettim

    Peres'in sevgilisi: Ayasofya'da bebek duası ettim

    Fenerbahçeli Luan Perez ve sevgilisi Gabriela Merjam'ın evlat hasreti, Ayasofya'da tutulan dilekle mucizeye dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 17:10
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    Fenerbahçe’nin Marsilya’dan 5.2 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres, baba olmaya hazırlanıyor.

    Sevgilisi Gabriela Merjam'ın hamile olduğu haberini verdiği futbolcu, büyük mutluluk yaşıyor.

    Uzun süredir evlat hasreti çeken çiftin sevinci de paylaşımlarına yansıyor.

    "Ayasofya'da dua ettim"

    Merjam ise hamile kalmasında yaşanan mucizeyi anlattı. Evlat hasretini uzun zamandır çektiğini belirten Merjam, "En büyük dileğimiz bebeğimizin olmasıydı. Bunun için birçok yolu denedik ancak bir türlü hamile kalamadım. Ağustos ayında gittiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle istedim. Kısa süre sonra hamile olduğumu öğrendim. Tam anlamıyla bir mucizeydi." dedi.

    Gabriela Merjam

    "Adı Sofia olacak"

    Takvim'in haberine göre; duasının kabul olduğunu söyleyen Merjam, dünyaya getirmeye hazırlandığı kız evladının adını da Sofia koyacağını söyledi.

    Gabriela Merjam

    Gabriela Merjam

    Gabriela Merjam

    Gabriela Merjam


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