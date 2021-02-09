Performansı beğenilen Ryan Donk'a yeni sözleşme

Galatasaray'da performansıyla beğeni alan 35 yaşındaki Ryan Donk'a 1 yıllık yeni bir sözleşme önerileceği öğrenildi.

Sezon başında sözleşmesi yeniden uzatılan Ryan Donk, büyük bir indirimi kabul ederek 515 bin 750 euro garanti ücret almayı kabul etmişti.

Luyindama-Marcao ikilisinin yedeği olması beklenen Hollandalı futbolcu performansıyla Demokratik Kongolu stoperi yedek bırakarak Marcao'nun partneri olmayı başardı.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

22 haftanın 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı takım, ligin en az gol (18) yiyen takımı konumunda. Performansıyla Luyindama'yı yedek bırakan Donk'tan Fatih Terim de vazgeçmeyi düşünmüyor.

Sezon sonunda yeni bir sözleşme önerilecek olan Donk'a yine performansa dayalı ücret verileceği öğrenilirken Hollandalı futbolcunun da futbolu Galatasaray'da bırakmayı istediği belirtildi.

İSTENMEYEN ADAM OLMUŞTU

35 yaşındaki Donk, 2016 yılının ocak ayında Kasımpaşa'dan sarı-kırmızılı takıma transfer edilmiş ve o dönem ligin 6. sırada bitirilmesinde büyük payı olduğu düşünülerek günah keçisi ilan edilmişti.

İspanya'ya kiralanan Donk, 20 maç oynaması halinde zorunlu olarak Real Betis'e transfer olacaktı ancak 18 maça çıkarak sezon sonu yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.

Kadro dışı da bırakılan tecrübeli futbolcu Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte kariyerinin en parlak dönemini de yaşamış oldu.