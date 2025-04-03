Performansı tartışılan Anderson Talisca'yla ilgili espriler peş peşe geldi

Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ezeli rakip karşısında alınan bu yenilgi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.

Maçın ardından birçok Fenerbahçeli taraftar, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

YİNE BEKLENENİ VEREMEDİ

Bu paylaşımların bir kısmı da devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Anderson Talisca'yla ilgili oldu.

Yüksek maliyeti ve geçmişte Beşiktaş'taki formunu göz önüne alan taraftarlar, Talisca'dan daha çok katkı bekliyor.

SOSYAL MEDYADA ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Ancak henüz beklentileri karşılayamayan Talisca, Galatasaray karşısında da geçer not alamadı.

Hal böyle olunca sosyal medyada geyikler peş peşe geldi.