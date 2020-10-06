Perotti: Sosa beni kolayca ikna etti

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda transferi, Diego Perotti “Çok gururluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim.” dedi.

Limit probleminin aşılmasından sonra transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe, transfer döneminin başından beri kulüple ismi anılan Diego Perotti'yi de kadrosuna kattı.

İtalya Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcuyu dün akşam saatlerinde açıklayan sarı-lacivertli yönetim, transfer dönemi için taraftarından tam not aldı.

"ÇOK GURURLUYUM"

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Fenerbahçe’nin YouTube kanalına konuşan Perotti, “Çok gururluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Roma’da da en üst seviyede yarışmıştım. Fenerbahçe, benim için yeni bir sayfa. Buraya gelmeden önce Sosa’ya sorular sordum. Bana anlattığı çok şey netti. Beni kolayca ikna etti. Fenerbahçe taraftarından çok fazla destek mesajı geldi. Gerçekten Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük, ne kadar tutkulu ve güçlü olduğunu gelmeden önce bile hissettim. Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

2+1 yıllık anlaşma sağlanan Diego Perotti'nin yıllık 2.2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.



Öte yandan Arjantinli oyuncu, geçen sezon çıktığı 26 maçta takımına 5 gol 4 asistlik katkı verdi.

