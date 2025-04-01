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Haber Merkezi

Peru'nun Ancash bölgesinde oynanan Sport Huaquilla-Magdalena CEDEC karşılaşmasında öyle anlar yaşandı ki görenler bu nasıl bir maç dedi...

Karşılaşmanın 82. dakikasında hakem Luis Alegre, konuk takımın yedek kulübesine kırmızı kart gösterdi.

O sırada sahaya giren ve elinde plastik bir şişe bulunan antrenör, hakeme doğru koşmaya başladı.

ANTRENÖR SAHAYA GİRDİ HAKEME ŞİŞE FIRLATTI

Ancak hakem, tam bir dövüş sporu ustası gibi davranarak sağ ayağıyla rakibinin yüzüne sert bir tekme attı.

Darbenin etkisiyle yere yığılan antrenöre polisler müdahale etti.

Hakemin tekmesi sonrası sahadaki futbolcular hakemin ve yardımcılarının etrafını sardı.

Olayların daha da büyümesini engellemek isteyen hakemin yardımcısı da olay yerine koşarak araya girmeye çalıştı.

HAKEMDEN ANTRENÖRE KARETE TEKMESİ...

Tekmenin hedefi olan antrenör birkaç saniye içinde ayağa kalktı ancak oldukça sersemlemiş olduğu fark edildi.

Takım arkadaşlarından biri onu kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Son olarak ise maçın tatil edilmesine karar verildi.