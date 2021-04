Peter Gulacsi'nin eşcinsellere destek vermesine ülkesinden tepki

Leipzig'in kalecisi Peter Gulacsi'nin Facebook'ta eşcinsel evliliklere karşı çıkan yasayı eleştirmesi üzerine Macar kaleci antrenörü Zsolt Petry, vatandaşına tepki gösterdi.

Hertha Berlin'in Macar kaleci antrenörü Zsolt Petry'nin eşcinsellikle ilgili açıklamaları, Macaristan'da krize yol açtı.

RB Leipzig'in Macar kalecisi Peter Gulacsi, daha önce yaptığı açıklamalarda Macaristan'da eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklayan bir yasayı kınamıştı.

Macar milli takımının 30 yaşındaki kalecisi Gulacsi, Facebook'ta 'acsaládazcsalád (Aile, ailedir) hashtegini kullanarak "Herkesin eşitlik hakkı vardır. Aynı şekilde her çocuğun, her cinsiyetten, her renkten, herhangi bir dinden mutlu bir ailede büyüme hakkı vardır." demişti.





VATANDAŞINI ELEŞTİRDİ

Hertha Berlin kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry ise, vatandaşı Gulacsi'nin bu açıklamalarını eleştirdi. Magyar Nemzet gazetesine verdiği röportajda Petry, "Avrupa'nın ahlaki açıdan nasıl çökmek üzere olduğunu ve Gulacsi'nin de bu ilgi ve alakasının nereden geldiğini anlayamıyorum." dedi.