Petrolul Ploiești'nin yeni teknik direktörü Mehmet Topal! Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini duyurdu.

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1924 yılında kurulan ve bu yıl 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal’ı getirdi.

Kulüp yöneticisi Cristian Fogarassy, İstanbul’da 2 gündür süren görüşmelerin ardından Mehmet Topal’ı ikna etti ve genç teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Romanya ekibi, anlaşmayı resmi olarak duyurdu.

İmza töreni düzenlenecek

Mehmet Topal ve ekibi, cuma günü Romanya’ya gidecek ve pazar günü düzenlenecek imza töreniyle resmi imzayı atacak.

Ekibi belli oldu

Öte yandan Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’de beraber çalışacağı yardımcılarını da seçerek ekibini oluşturdu. Topal’ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Romen antrenör yer alacak. 6 kişilik ekip, cuma günü Romanya’da olacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye’ye 2 tane sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal’ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da yer alıyor.