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PFDK, 4 büyüklere para cezası verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıdan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası kararı çıktı.
- 22.09.2022 - 18:12
- Güncelleme : 22.09.2022 - 18:18
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 22.09.2022 tarih ve 11 sayılı toplantısında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verildiğini açıkladı.
Dört büyüklere para cezası
Fenerbahçe: 14 bin TL
Beşiktaş: 40 bin TL
Trabzonspor: 56 bin TL
Galatasaray: 168 bin TL
Men cezaları
1 maç: Recep Uçar- Ümraniyespor
2 maç: Mahmut Tekdemir - Başakşehir
2 maç: Soner Aydoğdu, Shoya Nakajima - Antalyaspor