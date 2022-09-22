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    PFDK, 4 büyüklere para cezası verdi

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıdan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası kararı çıktı.
    • 22.09.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:18
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    PFDK, 4 büyüklere para cezası verdi

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 22.09.2022 tarih ve 11 sayılı toplantısında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verildiğini açıkladı.

    Dört büyüklere para cezası

    Fenerbahçe: 14 bin TL

    Beşiktaş: 40 bin TL

    Trabzonspor: 56 bin TL

    Galatasaray: 168 bin TL

    PFDK, 4 büyüklere para cezası verdi #1

    Men cezaları

    1 maç: Recep Uçar- Ümraniyespor

    2 maç: Mahmut Tekdemir - Başakşehir

    2 maç: Soner Aydoğdu, Shoya Nakajima - Antalyaspor

    PFDK, 4 büyüklere para cezası verdi #2


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