PFDK, Arda Turan'a 2 maç ceza verdi

PFDK, yaptığı açıklamayla soyunma odasında Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratta bulunan Arda Turan'a 2 maç ceza verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup ederken, Arda Turan'ın sosyal medyada yer bulan soyunma odası görüntüleri PFDK'ya yansıdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde hakareti gerekçesiyle Arda Turan'a 2 maç ceza verdi.

2 MAÇ CEZA VERİLDİ

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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