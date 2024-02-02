PFDK, Bülent Uygun'a 2 maç ceza verdi PFDK, Süper Lig'de 6 kulübe para cezası verirken Bülent Uygun da 2 maç men cezası aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

Kulüplere para cezası

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş'a 692, Konyaspor, Adana Demirspor ve Samsunspor'a 112'şer, Ankaragücü'ne 168 ve Sivasspor'a 27 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Bülent Uygun 2 maç ceza aldı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka ​​​​​​​dışında ayrıca iki maçtan men edilirken, 26 bin lira para cezasına da çarptırıldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 358 bin 500 lira para cezası uygulandı. Beşiktaş'ın yöneticisi Feyyaz Uçar'a ise 200 bin lira ceza verildi.