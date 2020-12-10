PFDK Çağdaş Atan'a 2 maç ceza verdi

PFDK, direkt olarak kırmızı kart gören Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç ceza verdi. Atan, Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak.

Gençlerbirliği maçında hakeme yaptığı itiraz sonucu direkt olarak kırmızı kart gören Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın cezası açıklandı.

2 maç ceza alan genç teknik adam, hafta içinde Göztepe ile oynadıkları erteleme maçında cezanın birini çekmişti.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK

Başarılı çalıştırıcı, pazar günü oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasında da takımının başında yer alamayacak.

Hatırlanacağı gibi daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Atan, Twitter adresinden Yalçın ile olan fotoğrafını paylaşıp 'Ustam' notunu düşmüştü.