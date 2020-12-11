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    Tahkim Kurulu Çağdaş Atan'ın cezasını 1 maça indirdi

    Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 16:05
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 16:06
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    Tahkim Kurulu Çağdaş Atan'ın cezasını 1 maça indirdi

    Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi.

    Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımının başında olacak.

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