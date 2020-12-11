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- Tahkim Kurulu Çağdaş Atan'ın cezasını 1 maça indirdi
Tahkim Kurulu Çağdaş Atan'ın cezasını 1 maça indirdi
Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi.
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 16:05
- Güncelleme : 11.12.2020 - 16:06
Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi.
Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımının başında olacak.
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