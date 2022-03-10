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    PFDK derbi cezalarını açıkladı

    PFDK derbi cezalarını açıkladı

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de 28. hafta yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 21:57
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 22:17
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    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırlamış ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

    Karşılaşmada İrfan Can'ın gördüğü kırmızı kart çok tartışılmıştı.

    PFDK CEZALARI AÇIKLADI

    PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 1 maç, Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç ceza verdi.

    Ayrıca PFDK Trabzonspor forması giyen Tymoteusz Puchacz'a ise 2 maçtan men cezası verdi.

    Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a da 1 maç ceza verildiği duyuruldu.

    PFDK derbi cezalarını açıkladı #1

    PFDK'NIN AÇIKLAMASI

    "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ’nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

    TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TYMOTEUSZ PUCHACZ’nin 06.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

    PFDK derbi cezalarını açıkladı #2


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