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- PFDK Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi
PFDK Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Emre Kılınç'a 2 maç ceza verildi.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 17:36
- Güncelleme : 07.01.2021 - 17:46
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu''na sevk edilen Emre Kılınç'ın cezası açıklandı.
Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcuya, 2 maç ceza verildi.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK
Konyaspor mücadelesinde forma giymeyen 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşmasında da görev yapamayacak.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)