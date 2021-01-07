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    PFDK Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi

    Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Emre Kılınç'a 2 maç ceza verildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 17:46
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    PFDK Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu''na sevk edilen Emre Kılınç'ın cezası açıklandı.

    Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcuya, 2 maç ceza verildi.

    GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

    Konyaspor mücadelesinde forma giymeyen 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşmasında da görev yapamayacak.

    PFDK Emre Kılınç a 2 maç ceza verdi #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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